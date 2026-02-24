Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Център на Юта ще пропусне остатъка от сезона в НБА

Център на Юта ще пропусне остатъка от сезона в НБА

  • 24 фев 2026 | 10:21
  • 81
  • 0
Центърът на Юта Джаз Юсуф Нуркич ще претърпи операция на носа и ще пропусне остатъка от сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Преди мача срещу Хюстън Рокетс, старши треньорът на тима Уил Харди съобщи, че босненският играч се е нуждае от процедурата от известно време.

„Той има много сериозно изкривяване на носната преграда. Тази година е получил четири или пет удара в лицето. Скорошното му заболяване ускори нещата. Това е нещо, което от известно време трябваше да се направи, така че сега ще се погрижим за него“, заяви Харди, цитиран от AP.

31-годишният център има средно по 10,9 точки и 10,4 борби в 41-те мача през настоящия сезон, който му е и първи с тима на Юта. В края на кампанията той ще стане свободен агент.

„Нуркич е голяма част от това, което направихме тази година - той помага на отбора по много начини“, добави наставникът на Джаз.

Тимът от Солт Лейк Сити заема 13-ата позиция в класирането на Западната конференция с баланс 18-40.

Снимки: Imago

