Убийствената забивка на Гафни в полуфинала за Купата

Отборът на Черно море Тича триумфира в турнира efbet Купа на България, след като победи с 88-87 Локомотив Пловдив на финала в "Арена Ботевград" и въпреки атрактивните изпълнения на финала, най-запомнящото се не беше в този мач.

То дойде ден преди това в полуфинала между Балкан и Черно море, когато баскетболистът на "моряците" вдигна феновете на крака с убийствена забивка. Американецът демонстрира атлетизма си, който буквално му осигури изпълнение №1 в надпреварата в Ботевград.

Снимка: Черно море Тича