Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Убийствената забивка на Гафни в полуфинала за Купата

Убийствената забивка на Гафни в полуфинала за Купата

  • 24 фев 2026 | 11:44
  • 236
  • 0

Отборът на Черно море Тича триумфира в турнира efbet Купа на България, след като победи с 88-87 Локомотив Пловдив на финала в "Арена Ботевград" и въпреки атрактивните изпълнения на финала, най-запомнящото се не беше в този мач.

То дойде ден преди това в полуфинала между Балкан и Черно море, когато баскетболистът на "моряците" вдигна феновете на крака с убийствена забивка. Американецът демонстрира атлетизма си, който буквално му осигури изпълнение №1 в надпреварата в Ботевград.

Снимка: Черно море Тича

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 24 фев 2026 | 06:57
  • 2998
  • 0
Йордан Минчев: Можем да се справим

Йордан Минчев: Можем да се справим

  • 23 фев 2026 | 21:32
  • 1059
  • 0
Чернокожев - за спечелената Купа с Черно море и емоциите в националния отбор

Чернокожев - за спечелената Купа с Черно море и емоциите в националния отбор

  • 23 фев 2026 | 21:15
  • 1969
  • 0
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 11021
  • 7
Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

  • 23 фев 2026 | 20:28
  • 9997
  • 2
Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

  • 23 фев 2026 | 18:07
  • 1374
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:08
  • 15704
  • 45
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 8512
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 9136
  • 24
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 6920
  • 22
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 37310
  • 65
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 11021
  • 7