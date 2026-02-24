Сан Антонио надигра лидера в Източната конференция на НБА Детройт

Сан Антонио Спърс надигра Детройт Пистънс със 114:103 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). В среща между втория в Западната конференция и лидера на Изток, „Шпорите“ постигнаха деветата си победа подред, същевременно слагайки край на серията от пет поредни успеха на „Буталата“. Така тексасци подобриха баланса си до 41-16 и изостават на три победи зад шампиона Оклахома Сити Тъндър, докато Детройт са с баланс 42-14.

Девин Васел беше най-резултатен в срещата, отбелязвайки 28 точки за Спърс, включително 7 тройки. Виктор Уембаняма добави 21 точки и 17 борби за дабъл-дабъл, Джулиан Чампени се отчете със 17 точки, а Стефон Касъл - 16 точки и 11 борби.

За Пистънс Джейлън Дърън записа дабъл-дабъл от 25 точки и 14 борби, Кейд Кънингам добави 16 точки и 10 асистенции, а Роналд Холанд II се включи с 15 точки и 11 борби от пейката.

Сакраменто Кингс сложи край на рекордната за историята си серия от 16 поредни поражения, побеждавайки Мемфис Гризлис със 123:114. „Гризлитата“ преодоляха ранен пасив, за да поведат в началото на третата четвърт, но „Кралете“ отговориха със серия от 18:6, извоювайки си двуцифрен аванс за пръв път от началото на двубоя към средата на частта. В началото на заключителната четвърт Сакраменто водиха с 92:89, но последвалата серия от 15:4 сложи край на интригата. С този успех балансът на калифорнийци на дъното на класирането в Западната конференция стана 13-46, докато Мемфис заема 11-ата позиция на Изток с 21-35.

Ръсел Уестбрук напомни за най-силните си години с 25 точки и 7 асистенции, а Прешъс Ачиува добави 22 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. ДеМар ДеРоузън и Дейкуон Плоудън отбелязаха по 19 точки.

За Гризлис Джавон Смол се отчете с 21 точки и 9 асистенции, Оливие-Максенс Проспър записа 17 точки, а Джи Джи Джаксън - 16.

Хюстън Рокетс постигна убедителен успех над Юта Джаз със 125:105 в друг мач от вечерта. Джабари Смит Джуниър записа 31 точки и 9 борби, а Амен Томпсън добави 20 точки и 7 асистенции за 35-ата победа за сезона на „Ракетите“ срещу 21 загуби, докато Джаз са с баланс 18-40.

Кевин Дюрант завърши с 18 точки и 12 асистенции, Алперен Шенгюн се отчете с 16 точки и по 9 борби и асистенции, а Рийд Шепард отбеляза 15 точки.

Лаури Марканен беше най-резултатен за Юта с 29 точки, Брайс Сенсабо се включи с 26, а Айзея Колиър добави 17.