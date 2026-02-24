Популярни
Кевин Дюрант иска да играе за САЩ на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028

  • 24 фев 2026 | 13:02
  • 303
  • 0
Кевин Дюрант иска да играе за САЩ на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028

Баскетболната звезда Кевин Дюрант заяви, че иска да играе за тима на САЩ на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, когато ще бъде на почти 40 години.

Играчът на Хюстън Рокетс заяви, че е казал на директора на американския отбор Грант Хил, че би искал да бъде разгледан като опция за Игрите в Лос Анджелис.

„Не исках просто да махна името си от списъка само заради простия факт, че съм по-възрастен“, каза той след победата със 125:105 над Юта Джаз в НБА.

„Грант разбира любовта ми към отбора на САЩ. Това е моето семейство. Нивото на любов, което изпитвам към отбора на САЩ и цялата организация там, е несравнимо, така че бих искал да бъда част от това, докато не приключа с играта,“ добави той, цитиран от ДПА.

Дюрант е спечелил четири поредни златни олимпийски медала с тима на САЩ след Лондон 2012 и е играчът с най-много златни отличия за мъжкия отбор. Той е и водещият реализатор в историята на американския олимпийски баскетбол. Въпреки звездната си кариера досега, Дюрант подчерта, че иска да си осигури място в отбора през 2028 година.

„Разбирам колко трудно е това решение за Грант и колко страхотни играчи ще се появят през следващата година и половина, а аз освен това съм много стар в сравнение с много от тези играчи. Знам, че имам доста работа, за да вляза в този отбор“, коментира той.

