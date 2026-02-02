Закачливият и малко странен поздрав на Дончич към Джейлън Брънсън

Крилото-гард на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич поздрави по странен начин звездата на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън след края на мача между двата тима от редовния сезон в НБА. Никс надвиха "Езерняците" у дома със 112:100, а след края на двубоя Дончич се отправи към Брънсън и го поздрави, но след като преди това му показа... среден пръст.

Luka flipped off Jalen Brunson postgame 😅

pic.twitter.com/v6t2fRouSr — Legion Hoops (@LegionHoops) February 2, 2026

Все пак, това най-вероятно е просто опит за шега от страна на словенската суперзвезда, тъй като Дончич и Брънсън дълго време бяха съотборници в Далас Маверикс, където започват професионалните си кариери в НБА. И двамата облякоха екипа на тексасци през 2018 година и в продължение на 4 сезона бяха съотборници.

Дончич се отличи с 30 точки, 15 борби и 8 асистенции срещу Ню Йорк, докато Брънсън също записа дабъл-дабъл с 12 точки и 13 асистенции.

