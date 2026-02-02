Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Датчаните Бо Свенсон и Бо Хенриксен са двамата основни кандидати за вакантния треньорски пост във Вердер (Бремен), съобщава пресата в Германия и конкретно журналистът Флориан Плетенберг.

Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Клубът се раздели с наставника си Хорст Щефен в неделя, въпреки че през изминалата седмица специалистът получи публична подкрепа от изпълнителния директор на клуба Клеменс Фриц. В събота Вердер направи 1:1 като домакин на Борусия (Мьонхенгладбах), което бе десетият пореден мач за тима в Бундеслигата без победа.

🚨💚 EXCL | Werder Bremen are in direct talks with Bo Henriksen and Bo Svensson.@Sky_SvenT @SkySportDE 🇩🇰 pic.twitter.com/8FHCpMw57k — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 2, 2026

Така "бременските музиканти" ще избират между двамата датчани с еднакви имена, които имат и сериозен опит в Бундеслигата. 50-годишният Бо Хенриксен за последно бе начело на Майнц, откъде бе уволнен през декември. Той спаси тима от изпадане във Втора Бундеслига през 2024 година, а през миналия сезон успя да осигури класиране в Лигата на конференциите.

46-годишният Бо Свенсон пък също е бивш наставник на Майнц, където той работи между 2021 и 2023 година. След това той оглави Унион (Берлин) за шест месеца, но през декември 2024 година бе уволнен след поражение с 1:4 точно от Вердер (Бремен).

