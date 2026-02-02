Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

  • 2 фев 2026 | 16:10
  • 361
  • 0
Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Датчаните Бо Свенсон и Бо Хенриксен са двамата основни кандидати за вакантния треньорски пост във Вердер (Бремен), съобщава пресата в Германия и конкретно журналистът Флориан Плетенберг.

Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец
Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Клубът се раздели с наставника си Хорст Щефен в неделя, въпреки че през изминалата седмица специалистът получи публична подкрепа от изпълнителния директор на клуба Клеменс Фриц. В събота Вердер направи 1:1 като домакин на Борусия (Мьонхенгладбах), което бе десетият пореден мач за тима в Бундеслигата без победа.

Така "бременските музиканти" ще избират между двамата датчани с еднакви имена, които имат и сериозен опит в Бундеслигата. 50-годишният Бо Хенриксен за последно бе начело на Майнц, откъде бе уволнен през декември. Той спаси тима от изпадане във Втора Бундеслига през 2024 година, а през миналия сезон успя да осигури класиране в Лигата на конференциите.

46-годишният Бо Свенсон пък също е бивш наставник на Майнц, където той работи между 2021 и 2023 година. След това той оглави Унион (Берлин) за шест месеца, но през декември 2024 година бе уволнен след поражение с 1:4 точно от Вердер (Бремен).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

  • 2 фев 2026 | 16:11
  • 635
  • 1
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52585
  • 12
Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 407
  • 0
Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

  • 2 фев 2026 | 15:47
  • 690
  • 0
Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 477
  • 0
Шефовете на Гьозтепе подкрепиха Мъри: отказаха над 20 млн. евро, за да не развалят отбора

Шефовете на Гьозтепе подкрепиха Мъри: отказаха над 20 млн. евро, за да не развалят отбора

  • 2 фев 2026 | 15:06
  • 8802
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 9880
  • 42
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 17334
  • 36
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52585
  • 12
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 2461
  • 12
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 20689
  • 9
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 22067
  • 12