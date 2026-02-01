Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Вердер (Бремен) уволни треньора Хорст Щефен само след седем месеца на поста след серия от десет поредни мача без победа. Тимъте само на една точка над зоната на изпадащите, а в събота едва се спаси от домакинска загуба срещу Борусия (Мьонхенгладбах) - 1:1.
„Беше трудно решение, но вече не вярваме, че Хорст ще може да обърне нещата с тима след тази дълга серия без успех“, заяви спортният директор Клеменс Фриц , цитиран от БТА.
Помощник-треньорите Рафаел Дуарте и Кристиан Грос ще поемат временно поста.
„Интензивно търсим нов старши треньор и ще отделим необходимото време, за да намерим най-доброто решение за Вердер“, добави Фриц.