Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

  • 1 фев 2026 | 13:23
  • 381
  • 0
Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Вердер (Бремен) уволни треньора Хорст Щефен само след седем месеца на поста след серия от десет поредни мача без победа. Тимъте само на една точка над зоната на изпадащите, а в събота едва се спаси от домакинска загуба срещу Борусия (Мьонхенгладбах) - 1:1.

„Беше трудно решение, но вече не вярваме, че Хорст ще може да обърне нещата с тима след тази дълга серия без успех“, заяви спортният директор Клеменс Фриц , цитиран от БТА.

Помощник-треньорите Рафаел Дуарте и Кристиан Грос ще поемат временно поста.

„Интензивно търсим нов старши треньор и ще отделим необходимото време, за да намерим най-доброто решение за Вердер“, добави Фриц.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

  • 1 фев 2026 | 13:34
  • 3291
  • 3
Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 10:57
  • 6927
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 8575
  • 3
Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

  • 1 фев 2026 | 10:07
  • 4870
  • 0
Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

  • 1 фев 2026 | 09:39
  • 3403
  • 0
Дежа вю в Манчестър Юнайтед

Дежа вю в Манчестър Юнайтед

  • 1 фев 2026 | 09:15
  • 30581
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 17
  • 0
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 35612
  • 70
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 12899
  • 15
Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

  • 1 фев 2026 | 13:34
  • 3291
  • 3
Дежа вю в Манчестър Юнайтед

Дежа вю в Манчестър Юнайтед

  • 1 фев 2026 | 09:15
  • 30581
  • 5
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 14797
  • 0