  Вердер (Бремен)
  2. Вердер (Бремен)
Вердер се спаси в последните секунди срещу Гладбах

  • 31 яну 2026 | 19:23
Вердер (Бремен) измъкна точката и завърши 1:1 в домакинството на Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 20-тия кръг на Бундеслигата. Отборът на Хорст Щефен губеше до последните секудни от съперника си, но късен гол на резервата Кеке Топ в продължението спаси отбора от загуба.

Така и двата тима продължиха с негативните серии. Вердер няма победа в десет поредни срещи от първенството, като се намира съвсем близо до опасната зона. Борусия пък има само един успех в последните вече седем мача и се намира на 12-о място с 21 точки.

Вердер пропусна две добри ситуации да открие, като Джъстим Нийнмах и Юкинари Сугавара тестваха с удари Мориц Николас, но стражът на Гладбах се намеси добре. Така се стигна до 62-рата минута, когато Франк Онора проби и намери чудесно Харис Табакович, а щатният голмайстор на “жребчетата” се разписа за 0:1.

Последва тотален натиск на Вердер, като Николас направи чудеса от храброст, като последователно извади опасни удари на Исаак Шмит и Оливие Деман, а веднъж и гредата помогна на гостите след изстрел на Сене Линен. Вратарят на гостите обаче нямаше какво да направи в продължението на мача, когато влезлият преди малко млад нападател на Вердер Кеке Топ и успя да изравни за крайното 1:1.

Снимки: Imago

