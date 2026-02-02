Популярни
  Милър-Уибо с най-добро постижение в света за сезона

Милър-Уибо с най-добро постижение в света за сезона

  2 фев 2026 | 15:39
  • 333
  • 0
Милър-Уибо с най-добро постижение в света за сезона

Легендата на леката атлетика от Бахамите Шона Милър-Уибо, продължава да впечатлява със завръщането си на пистата, постигайки най-доброто време в света за сезона от 35.79 секунди в бягането на 300 метра за жени. Това се случи по време на турнира Bob Pollock Invitational в закрития лекоатлетически комплекс на университета Clemson в Клемсън, Южна Каролина.

Бахамската звезда, която е печелила титли на всяко ниво в своята кариера, постигна убедителна и впечатляваща победа без никаква конкуренция. Резултатът е третият най-бърз в нейната кариера и деветият в историята на дисциплината, според списъците с най-добри постижения на Световната атлетика.

Само седмица по-рано Милър-Уибо откри сезона си с рекорд на съоръжението от 36.07 секунди във Флорида. В събота носителката на световна и олимпийска титли подобри това време с около три десети от секундата, давайки ясна заявка, че ще бъде сила, с която всички трябва да се съобразяват през този сезон.

Милър-Уибо бе съвсем близо до рекорда на залата от 35.71 секунди, поставен от американката Куанера Хейс през 2017 г.

