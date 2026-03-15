Тесфай с второ най-добро време в историята в маратона при феноменален дебют в Барселона

Етиопката Фотиен Тесфай се изкачи до второ място в световната ранглиста за всички времена, след като записа невероятен дебютен маратон с време 2:10:53 на Цюрих Барселона днес. Състезанието е част от елитния лейбъл на Световната атлетика.

28-годишната атлетка стартира надпреварата като третата най-бърза жена в историята на полумаратона, а я завърши с още по-впечатляващо постижение на двойно по-дългата дистанция, финиширайки на по-малко от минута от световния рекорд в маратона.

Тя спечели състезанието с преднина от почти осем минути пред кенийката Джоан Джепкосгей Киплимо. При мъжете победата грабна Абел Челангат от Уганда с време 2:04:57.

След като завърши седма на 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж 2024 и осма на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, Тесфай започна своя маратонски път в Барселона, като измина първите 10 км за 31:05, следвана от двама мъже пейсмейкъри.

Групата ускори темпото и премина междинната точка на полумаратона за 1:05:05, а на 30-ия километър времето беше 1:32:00.

Нейната цел беше световният рекорд от 2:09:56, поставен от Рут Чепнгетич в Чикаго през 2024 г. Тесфай изглеждаше решена да го постигне, преминавайки 40-ия километър за 2:03:31. Въпреки че този път не успя да слезе под 2:10, тя беше възнаградена с най-бързия дебют в историята на женския маратон, нов национален рекорд на Етиопия и второто най-добро постижение в историята.

"Днес беше фантастично – не това, което очаквах, но е добре“, заяви тя пред телевизията, излъчваща състезанието, чрез преводач. "Планът ми беше да атакувам световния рекорд, но днес имаше много вятър и не успях да натисна в последната част на състезанието. Днес не успях, но в следващия маратон бих искала да опитам отново.“

Джепкосгей Киплимо завърши втора с 2:18:42, а етиопката Зейнеба Йимер зае третото място с 2:18:49.

В надпреварата при мъжете Челангат и кениецът Патрик Мосин се откъснаха от останалите. Челангат следваше съперника си до 40-ия километър, който преминаха за 1:58:40. Тогава угандиецът направи своя ход при един от пунктовете за вода и пое контрол, откъсвайки се уверено напред.

Мосин не успя да отговори и Челангат спечели безпроблемно с време 2:04:57 срещу 2:05:01 за кениеца. Трети се нареди друг представител на Кения – Джонатан Саманайо Корир с 2:05:29.

