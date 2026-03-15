Завърши българското участие на Европейската купа по хвърляния

Българското участие на Европейската купа по хвърляния в Никозия завърши. Четирима родни състезатели взеха участие в Кипър. Тодор Петров зае 14-то място в крайното класиране в тласкането на гюле при младежите под 23 години с 15.52 метра.

В хвърлянето на чук при мъжете Валентин Андреев направи два фала и след това прекрати участието си. В същата дисциплина при младежите под 23 г. Преслав Вълев успя да направи само един успешен опит от 56.90 м, който ум отреди 14-то място.

В хвърлянето на диск при 23-годишните Симеон Касълс се нареди 13-ти с 40.34 м.

Снимки: Gettyimages