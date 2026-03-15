Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
Домакинът Полша със солиден отбор на Световното

  15 март 2026 | 15:50
Домакинът Полша със солиден отбор на Световното

Домакините от Полша определиха отбор от 32-ма атлети за Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Съставът е изпълнен с претенденти за медали и утвърдени международни звезди.

Начело на тима ще бъде Якуб Шимански, който пристига в Торун в страхотна форма. Европейският шампион в зала е непобеден на 60 метра с препятствия през 2026 г. и дели първото място в световната ранглиста за сезона със 7.37 секунди, което го нарежда на второ място във вечната европейска ранглиста.

Полша ще има силно присъствие и в женското бягане на 60 метра с препятствия благодарение на Пиа Скшишовска. Европейската шампионка от 2022 г. спечели бронз на Световното първенство в зала през 2024 г. и влиза в надпреварата като втората най-бърза жена в света за годината.

Световната сребърна медалистка Мария Зодзик наскоро изравни личния си рекорд в зала от 1.98 метра и ще се стреми към нов глобален подиум пред родна публика.

Световната и олимпийска медалистка Наталия Буковиецка ще се състезава на 400 метра, където ще бъде сред фаворитките, преди да насочи вниманието си към щафетата 4x400 метра.

Надеждите в средните дистанции ще се възлагат отчасти на Мачей Видерка, който наскоро подобри полския рекорд на 800 метра на къса писта. Неговото време от 1:44.07 го изкачи в топ 10 на световната ранглиста за всички времена на къса писта.

Спринтьорката Ева Свобода също ще бъде сред атлетите, които трябва да се следят. Полската рекордьорка завърши втора на 60 метра на Световното първенство в зала през 2024 г. и преди това спечели европейската титла в зала през 2019 г.

Снимки: Imago

