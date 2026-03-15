Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
Хокър, Хол и Джаксън повеждат отбора на САЩ към Световното в зала

  • 15 март 2026 | 15:03
Олимпийският шампион Коул Хокър, звездата в многобоя Ана Хол и двукратната световна шампионка в тласкането на гюле Чейс Джаксън оглавяват силния състав на САЩ за Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в Торун от 20 до 22 март 2026 г.

Хокър, който е олимпийски шампион на 1500 метра и световен на 5000 метра, ще се стреми към нова световна титла в различна дисциплина, като ще се състезава на 3000 метра.

Световната шампионка в седмобоя Ана Хол, която притежава двата най-високи резултата в петобоя в историята на САЩ, ще се опита да остави своя отпечатък при дебюта си на Световно първенство в зала. Световните бронзови медалисти Кайл Гарланд и Талия Брукс също ще участват в многобоя в Полша.

Джаксън, която наскоро постави личен рекорд в тласкането на гюле в зала от 20.44 метра, ще търси първата си световна титла на закрито, след като се качи на подиума в последните три издания на шампионата.

САЩ ще бъдат силно представени и в скоковете от двойната олимпийска медалистка Джазмин Мур, която ще се състезава както в скока на дължина, така и в тройния скок.

Изгряващият талант Купър Луткенхаус ще се включи в бягането на 800 метра за мъже, след като постави световен рекорд за юноши под 20 години на къса писта с време 1:44.03.

В бягането на 1500 метра за мъже Люк Хаузър се завръща на световната сцена, след като спечели бронз на предишното Световно първенство в зала.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

