Георги Глушков потвърди, че четвърти отбор ще участва за Купата на България при жените

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков потвърди, че четвърти отбор ще се присъедини към трите тима от първенството на България по баскетбол за жени и ще участва на полуфиналите в турнира за Купата на страната при дамите за 2026 година.

"Това е отборът, който ще ни представлява през лятото на Европейското първенство за девойки до 18 години", заяви за БТА Глушков.

Полуфиналите и финалите в надпреварата ще се проведат в Стара Загора, както вече се похвалиха от бъдещия домакин Берое.

Вече са ясни и двете полуфинални двойки, като Монтана 2003 и тимът на БФБаскетбол ще се изправят един срещу друг на 14 февруари от 13:00 часа в зала "Общинска", а Берое и Рилски спортист ще премерят сили от 16:00 часа същия ден, информираха от баскетболната централа. Финалът и срещата за третото място ще се проведат на 15 февруари.

"Очакваме момичетата да покажат качества и отборите да са равностойни, да има по два мача за всеки отбор в тази Финална четворка. Надявам се, че в такава обстановка биха могли да бъдат равностойни", каза още Георги Глушков, който съобщи още, че начело на състава ще бъде Лилия Георгиева.

Попитан дали такъв състав може да се включи и в шампионата, подобно на сезон 2012/2013, когато в първенството при мъжете участва националният тим до 20 години, под името Теси България, президентът на БФБаскетбол коментира:

"Да видим дали ще имаме такава възможност. Може догодина да помислим и за такъв вариант, ако отборите останат три. При всички случаи един такъв отбор, ако играе заедно, ще има много голям напредък и психологически, и спортно-технически. Смятам, че сме го показали и беше един добър опит".