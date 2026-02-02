Тръмп срази Мърфи и триумфира на Германския Мастърс

Джъд Тръмп сложи край на 14-месечната си суша без титла, след като победи Шон Мърфи с 10:4 на финала на Германския Мастърс в емблематичната берлинска зала "Темподром".

Това е рекордна четвърта титла за Тръмп в турнира след триумфите му през 2020, 2021 и 2024 г. В предишните си финали той победи съответно Нийл Робъртсън, Джак Лисовски и Съ Дзяхуей.

Майсторът на щеката от Бристол за последно спечели трофей на UK Championship 2024, а през календарната 2025 година остана без нито една титла. Той загуби последните си три финала от ранкинг турнири – на Шампионат на играчите 2025, Открито първенство на Северна Ирландия 2025 и UK Championship 2025.

С този успех Тръмп вече има 31 титли от ранкинг турнири и заема четвърто място във вечната класация. Пред него са само Джон Хигинс (33), Стивън Хендри (36) и Рони О’Съливан (41).

Световният шампион от 2019 г. запазва лидерската си позиция в световната ранглиста, след като прибра наградата от 100 000 паунда, като вече е на върха общо 75 седмици. Мърфи също остава непроменен – на седмо място.

Магьосникът със сигурност ще бъде разочарован, че не успя да пренесе отличната си форма от предишните кръгове във финала. В тях той премина през Марк Алън, Кайрън Уилсън и Нийл Робъртсън с общ резултат 16:2.

43-годишният Мърфи много искаше да спечели турнира като почит към покойния си мениджър и близък приятел Брандън Паркър, на чието име е кръстен трофеят. Именно Паркър имаше ключова роля за преместването и популяризирането на German Masters в Берлин.

Двамата финалисти бяха посрещнати с бурни аплодисменти в препълнения Темподром, където присъстваха над 2400 зрители. При подновяването на играта във финалната сесия Тръмп водеше с 5:3.

Мърфи изглеждаше в отлична позиция да спечели първия фрейм на вечерта, след като поведе с 60:0. Лошо преценен удар на Тръмп обаче по щастлива случайност остави Мърфи под неудобен ъгъл в челюстите на зеления джоб. Грешката му върна Тръмп в играта и той отмъкна фрейма на черната за 6:3.

Десетият фрейм също бе спечелен от Асото в колодата на черната, а серия от 68 точки задълбочи проблемите на Мърфи и увеличи аванса на Тръмп до 8:3. Последният фрейм преди почивката отново беше оспорван до край, като Тръмп го взе на розовата и се доближи само на един фрейм от титлата.

Тръмп пропусна първата си възможност да затвори мача, а Мърфи отговори, печелейки на черната и оставайки в играта при 9:4. Публиката жадуваше за още снукър и избухна в аплодисменти, но радостта бе кратка – Тръмп контролира напрегнатия 14-ти фрейм и сложи точка на финала, триумфирайки с 10:4.

„Невероятно е да спечелиш толкова специален турнир. Всеки път, когато идвам тук, съм много щастлив да бъда тук и да имам възможността да играя пред тази публика. Има толкова специални спомени, когато излизаш за финала. Днес не беше по-различно. Изиграх много стабилен мач“, каза 36-годишният Тръмп.

„Периодът без спечелени турнири не беше труден. Всичко беше въпрос на това да съм в правилното психическо състояние, когато се появи следващият шанс за победа. Беше важно да не се самосъжалявам и да извличам позитивите от факта, че постоянно се поставях в позиция да печеля. Като цяло последните три-четири месеца бяха наистина много добри.

Хубаво е, когато успееш да направиш финала възможно най-спокоен. Всеки път, когато печелиш финал с няколко фрейма аванс, чувството е страхотно. Тогава наистина можеш да се насладиш на момента.

Този сезон е малко по-различен. Обикновено по това време започвам леко да губя форма! Последните два-три месеца обаче бяха много добри и постоянни. Сега трябва да вдигна нивото още малко. Надявам се това да ми даде увереността да спечеля още големи титли.“