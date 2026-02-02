Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов трети по ефективност във волейболния елит на Франция

Венислав Антов трети по ефективност във волейболния елит на Франция

  • 2 фев 2026 | 14:01
  • 400
  • 0
Венислав Антов трети по ефективност във волейболния елит на Франция

Българският национален волейболист Венислав Антов заема престижното трето място по ефективност сред нападателите във френската елитна "Мармара СпайкЛиг", като той има има 47,28% успеваемост при атаките си. Неотдавна бившият диагонал на Левски подобри рекорда в първенството, като отбеляза немислимите 45 точки при победата на своя Туркоан над Шомон с 3:2, а след мача прякорът му във Франция стана "45". Антов има и участие в най-много атаки средно на мач от всички диагонали в първенство - по 26,65 на среща.

Пред Вени Антов по ефективност са само словенският национал на шампиона Тур Ник Муянович с 50,009%, както и в игралия в Монтана руснак Васили Молотков (Пари Волей)- с 47,51%.

Антов отново бе лидер на тима си Туркоан при победата над Аячо с 3:0 (25:23, 25:21, 25:16) в събота, като се отличи с 18 точки - 15 от атака при 65% успеваемост. Туркоан е на второ място, като изостава единствено от шампиона Тур.

Владимир Гърков от Сен Назер е на 14-о място сред посрещачите, като има малко повече от 30% успеваемост в атака.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболистките на ЦСКА с разгром над Варна ДКС

Волейболистките на ЦСКА с разгром над Варна ДКС

  • 2 фев 2026 | 13:06
  • 614
  • 1
Мерелин Николова поведе Бахчелиевлер към първи успех

Мерелин Николова поведе Бахчелиевлер към първи успех

  • 2 фев 2026 | 12:23
  • 573
  • 0
Александър Николов е №1 при реализаторите в италианската Суперлига

Александър Николов е №1 при реализаторите в италианската Суперлига

  • 2 фев 2026 | 12:08
  • 2487
  • 0
Преслав Петков и Соренто спечелиха "българското" дерби срещу Мачерата в А2

Преслав Петков и Соренто спечелиха "българското" дерби срещу Мачерата в А2

  • 1 фев 2026 | 21:08
  • 2927
  • 2
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 13840
  • 1
Алекс Грозданов и Богданка с втора поредна тежка загуба в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с втора поредна тежка загуба в Полша

  • 1 фев 2026 | 20:08
  • 2423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 593
  • 0
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 14:55
  • 42225
  • 9
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 17354
  • 7
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 18975
  • 12
Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 13168
  • 18
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 51554
  • 39