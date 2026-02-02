Венислав Антов трети по ефективност във волейболния елит на Франция

Българският национален волейболист Венислав Антов заема престижното трето място по ефективност сред нападателите във френската елитна "Мармара СпайкЛиг", като той има има 47,28% успеваемост при атаките си. Неотдавна бившият диагонал на Левски подобри рекорда в първенството, като отбеляза немислимите 45 точки при победата на своя Туркоан над Шомон с 3:2, а след мача прякорът му във Франция стана "45". Антов има и участие в най-много атаки средно на мач от всички диагонали в първенство - по 26,65 на среща.

Пред Вени Антов по ефективност са само словенският национал на шампиона Тур Ник Муянович с 50,009%, както и в игралия в Монтана руснак Васили Молотков (Пари Волей)- с 47,51%.

Антов отново бе лидер на тима си Туркоан при победата над Аячо с 3:0 (25:23, 25:21, 25:16) в събота, като се отличи с 18 точки - 15 от атака при 65% успеваемост. Туркоан е на второ място, като изостава единствено от шампиона Тур.

Владимир Гърков от Сен Назер е на 14-о място сред посрещачите, като има малко повече от 30% успеваемост в атака.