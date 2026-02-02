Популярни
  3. Бостън надви Милуоки, Никс преодоляха съпротивата на Лейкърс

Бостън надви Милуоки, Никс преодоляха съпротивата на Лейкърс

  • 2 фев 2026 | 13:04
Бостън надви Милуоки, Никс преодоляха съпротивата на Лейкърс

Бостън Селтикс не срещна затруднения при победата си срещу Милуоки Бъкс със 107:79 като домакин. Насред слуховете за трансфера на звездата на „Елените“ Янис Адетокунбо, тимът на Док Ривърс започна срещата силно и не пропусна нито една стрелба в първите две и половина минути, повеждайки с 12:0, но в остатъка от срещата бяха тотално надиграни от своя опонент, отстъпвайки в пети пореден двубой.

„Келтите“ запазиха третата си позиция в Източната конференция с баланс от 31-18, докато Бъкс са 12-и с 18-29.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Бостън с дабъл-дабъл от 30 точки и 13 борби, а Анфърни Саймънс отбеляза 27 точки за само 25 минути на паркета, включвайки се от пейката. Дерик Уайт записа постижение от 17 точки, 8 асистенции и 7 борби, а Немиаш Кета добави 14 точки и 8 борби.

За Милуоки Райън Ролинс отбеляза 25 точки, Кайл Кузма добави 16, а никой друг от играчите на гостите не прехвърли границата от 10.

Ню Йорк Никс преодоля съпротивата на Лос Анджелис Лейкърс, побеждавайки със 112:100. Оу Джи Ануноби отбеляза 25 точки и 8 борби, а Ландри Шамет добави 23 точки, влизайки от пейката, за успеха на тима от „Голямата ябълка“, който затвърди втората си позиция на Изток с баланс 31-18, докато „Езерняците“ са 6-и на Запад с 29-19.

Джош Харт добави 20 точки за Никс, а Джейлън Брънсън се отчете с 12 точки, 13 асистенции и 7 борби.

За Лейкърс Лука Дончич записа дабъл-дабъл от 30 точки и 15 борби, към които добави и 8 асистенции, а ЛеБрон Джеймс отбеляза 22 точки в същата вечер, в която беше обявено рекордното му 22-ро участие в Мача на звездите на НБА.

Маями Хийт нанесе тежка загуба на Чикаго Булс със 134:91 като домакин. „Горещите“ поведоха с 54 точки в един момент от срещата, а това беше и най-големия пасив за Чикаго от декември 2018 година, когато изоставаха с 58 от Бостън Селтикс.

Бам Адебайо и Пеле Ларсон отбелязаха по 20 точки за Хийт, към които първият добави и 9 борби. Кел'ел Уеър добави 17 точки, а Андрю Уигинс и Хайме Хакес Джуниър - по 14.

За „Биковете“ Коби Уайт записа 16

