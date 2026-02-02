Оклахома победи Денвър, играч на шампионите подобри личния си рекорд

Шампионът Оклахома Сити Тъндър надделя над Денвър Нъгетс със 121:111 в мач от редовния сезон в НБА.

Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 34 точки и 13 борби, а Кейсън Уолъс записа най-доброто постижение в кариерата си с 27 точки, включително 7 тройки от 11 опита отдалеч.

Така „Гръмотевиците“ спечелиха първата среща от общо четири между тези два отбора през сезона, подобрявайки баланса си на 39-11 и затвърждавайки първата си позиция в Западната конференция, докато Нъгетс са 3-ти с 33-17.

Shai Gilgeous-Alexander SHOWED OUT on Sunday Night Basketball!



⛈️ 34 PTS

⛈️ 5 REB

⛈️ 13 AST

⛈️ 2 STL



OKC wins the battle of the West's top 2 teams! pic.twitter.com/l93QpBlbJS — NBA (@NBA) February 2, 2026

В едва втория си мач след завръщане от контузия Никола Йокич отбеляза 16 точки, 8 асистенции и 7 борби, а най-резултатен за Денвър беше Пейтън Уотсън с 29.

Джарет Алън отбеляза рекордните за кариерата си 40 точки при успеха на Кливланд Кавалиърс над Портланд Трейл Блейзърс със 130:111.

Алън добави и 17 борби за дабъл-дабъл, а Сам Мерил му помогна с 22 точки, за да донесе 30-ата победа за сезона на Кавалиърс. Джейлън Тайсън записа 18 точки, а Донован Мичъл се отчете с 14 точки и 9 асистенции.

Jarrett Allen CAREER-HIGH 40 Points, 17 Rebs, 5 Assists, 4 Blocks full highlight vs Trail Blazers I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/fS0ev7NfY3 — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) February 2, 2026

За Портланд Кейлъб Лав беше най-резултатен с 21 точки, Шейдън Шарп добави 20, а Джерами Грант и Сиди Сисоко отбелязаха по 15.