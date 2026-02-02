Томова падна с 15 места в световната ранглиста, Янева вече е втора ракета на България след рекорден прогрес

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова падна с 15 места в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА) след края на Откритото първенство на Австралия.

30-годишната софиянка, която загуби в последния кръг в квалификациите на турнира от Големия шлем в Мелбърн, има актив от 518 точки и заема 143-ата позиция в подреждането.

18-годишната Елизара Янева вече е втора ракета на страната, след като отбеляза рекорден прогрес. Тийнейджърката влезе за първи път в топ 300, след като се изкачи с 59 места до 260-ото в класацията с 270 точки, след като достигна до финала в Порто (Португалия) в неделя.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10990 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) със 7978 точка, а на трето място със 7610 точки се изкачи Елена Рибакина (Казахстан), която триумфира на Откритото първенство на Австралия в събота.

В топ 10 се завърна Елина Свитолина (Украйна), която достигна до полуфиналите в Мелбърн и събра 3205 точки.

Белгийката Елизе Мертенс пък отново се изкачи на първото място в световната ранглиста на двойки след юли 2024 година, след като спечели титлата при дуетите на Откритото първенство на Австралия.