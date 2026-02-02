UWW въведе корекции в правилата

Международната федерация по борба (UWW) въведе корекции в правилата от новия сезон. Измененията касаят преди всичко класическия стил и отсъждането на победителя при равен резултат 1:1. През миналия сезон това правило бе експериментирано, а за победител се обявяваше борецът, взел първи точка, за да се избегне пасивност по време на срещата.

Сега обаче предимство се дава на състезателя, извършил техническо действие. И дори да е взел последен точката, победата се отсъжда в негова полза.

За официално предупреждение при равенство състезател също може да загуби срещата.

Освен това, ако състезател преднамерено бута съперника в защитната зона без никакви съществени действия, то той няма да получи точка, а само устно предупреждение. Но, ако защитаващият се борец излезе извън пределите на защитната зона в положение „партер“ (на колене), това се смята за излизане от пределите на зоната за пасивност. Тогава атакуващият борец ще получи 1 т. И още от промените.

В класическия стил отпада правилото за дисквалификация при 2 нарушения (два фаула в защита), извършени от защитаващия се борец. Състезателят се дисквалифицира след трето предупреждение (важи и за двата стила). В класическия стил стъпването върху крака на противника е забранено. А в свободния няма да се счита за нарушение.