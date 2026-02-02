Детройт надигра Бруклин за най-убедителната победа в историята си

Детройт Пистънс потвърдиха своето превъзходство в Източната конференция на НБА, разгромявайки Бруклин Нетс с внушителното 130:77 и изпращайки ясно послание, че тази година се целят в титлата.
Разликата от 53 точки е най-голямата в историята за"Буталата", с което те подобриха рекорда си от януари 2003 година, когато печелят срещу Бостън Селтикс с 52-точкова преднина. "Мрежите" от своя страна допуснаха втора тежка загуба в последните седмици, след като отстъпиха с 66:120 на Ню Йорк Никс на 21 януари.
Отборът с най-добър баланс на Изток не остави никакъв шанс на своите съперници. Налагайки своя ритъм от първата минута и доминирайки напълно във всяка част от мача, те стигнаха до категорична и комфортна победа.
С този резултат Пистънс подобриха баланса си до 36-12 и затвърдиха позицията си на върха в класирането. Обратно, Нетс паднаха до 13-35, като надеждите им за този сезон се изпаряват.
Най-добър за победителите беше Джейлън Дърън, който отпразнува по най-добрия начин първата си повиквателна за Мача на звездите, завършвайки мача с 21 точки, 10 борби и 3 асистенции. Кейд Кънингам направи дабъл-дабъл с 18 точки и 12 асистенции. Данис Дженкинс добави 18 точки, влизайки от пейката. Тобаяс Харис завърши с 11 точки, а Маркъс Сасър - с 10.
За „Мрежите“ Кам Томас и Дрейк Пауъл бяха най-резултатни с по 12 точки, а освен тях единствено Ник Клакстън достигна двуцифрена резултатност, допринасяйки с 10.