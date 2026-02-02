Детройт надигра Бруклин за най-убедителната победа в историята си

Детройт Пистънс потвърдиха своето превъзходство в Източната конференция на НБА, разгромявайки Бруклин Нетс с внушителното 130:77 и изпращайки ясно послание, че тази година се целят в титлата.

Разликата от 53 точки е най-голямата в историята за"Буталата", с което те подобриха рекорда си от януари 2003 година, когато печелят срещу Бостън Селтикс с 52-точкова преднина. "Мрежите" от своя страна допуснаха втора тежка загуба в последните седмици, след като отстъпиха с 66:120 на Ню Йорк Никс на 21 януари.

Отборът с най-добър баланс на Изток не остави никакъв шанс на своите съперници. Налагайки своя ритъм от първата минута и доминирайки напълно във всяка част от мача, те стигнаха до категорична и комфортна победа.

The Cade Cunningham Jalen Duren Pick and Roll is close to unstoppable https://t.co/nPnWmThDv3 pic.twitter.com/zEW1rQ54BR — Brandon Dent | @WoodwardSports #DetroitKoolAid (@DetroitKoolAid) February 2, 2026

С този резултат Пистънс подобриха баланса си до 36-12 и затвърдиха позицията си на върха в класирането. Обратно, Нетс паднаха до 13-35, като надеждите им за този сезон се изпаряват.

Най-добър за победителите беше Джейлън Дърън, който отпразнува по най-добрия начин първата си повиквателна за Мача на звездите, завършвайки мача с 21 точки, 10 борби и 3 асистенции. Кейд Кънингам направи дабъл-дабъл с 18 точки и 12 асистенции. Данис Дженкинс добави 18 точки, влизайки от пейката. Тобаяс Харис завърши с 11 точки, а Маркъс Сасър - с 10.

The moment Jalen Duren found out he was named an All-Star for the first time ❤️ pic.twitter.com/qTQkqj2Gfq — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 1, 2026

За „Мрежите“ Кам Томас и Дрейк Пауъл бяха най-резултатни с по 12 точки, а освен тях единствено Ник Клакстън достигна двуцифрена резултатност, допринасяйки с 10.