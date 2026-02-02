Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Детройт надигра Бруклин за най-убедителната победа в историята си

Детройт надигра Бруклин за най-убедителната победа в историята си

  • 2 фев 2026 | 11:21
  • 308
  • 0
Детройт надигра Бруклин за най-убедителната победа в историята си

Детройт Пистънс потвърдиха своето превъзходство в Източната конференция на НБА, разгромявайки Бруклин Нетс с внушителното 130:77 и изпращайки ясно послание, че тази година се целят в титлата.

Разликата от 53 точки е най-голямата в историята за"Буталата", с което те подобриха рекорда си от януари 2003 година, когато печелят срещу Бостън Селтикс с 52-точкова преднина. "Мрежите" от своя страна допуснаха втора тежка загуба в последните седмици, след като отстъпиха с 66:120 на Ню Йорк Никс на 21 януари.

Отборът с най-добър баланс на Изток не остави никакъв шанс на своите съперници. Налагайки своя ритъм от първата минута и доминирайки напълно във всяка част от мача, те стигнаха до категорична и комфортна победа.

С този резултат Пистънс подобриха баланса си до 36-12 и затвърдиха позицията си на върха в класирането. Обратно, Нетс паднаха до 13-35, като надеждите им за този сезон се изпаряват.

Най-добър за победителите беше Джейлън Дърън, който отпразнува по най-добрия начин първата си повиквателна за Мача на звездите, завършвайки мача с 21 точки, 10 борби и 3 асистенции. Кейд Кънингам направи дабъл-дабъл с 18 точки и 12 асистенции. Данис Дженкинс добави 18 точки, влизайки от пейката. Тобаяс Харис завърши с 11 точки, а Маркъс Сасър - с 10.

За „Мрежите“ Кам Томас и Дрейк Пауъл бяха най-резултатни с по 12 точки, а освен тях единствено Ник Клакстън достигна двуцифрена резултатност, допринасяйки с 10.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Кой ще празнува след дербито на Пловдив?

Кой ще празнува след дербито на Пловдив?

  • 2 фев 2026 | 07:00
  • 3031
  • 0
Портланд взе чешки "снайперист" от Атланта

Портланд взе чешки "снайперист" от Атланта

  • 1 фев 2026 | 20:15
  • 814
  • 0
Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

  • 1 фев 2026 | 19:35
  • 25518
  • 5
Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

  • 1 фев 2026 | 18:38
  • 1403
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

  • 1 фев 2026 | 16:56
  • 1392
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Започнахме да си подаваме топката и мачът приключи за 3-4 минути

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Започнахме да си подаваме топката и мачът приключи за 3-4 минути

  • 1 фев 2026 | 16:37
  • 1769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24264
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8128
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11524
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5021
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1155
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43828
  • 26