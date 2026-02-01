Мъглата надви футбола на Хетафе - Селта

Отборите на Хетафе и Селта записаха скучно 0:0 в среща от 22-рия кръг на испанския елит, играна при сериозна мъгла. И двата тима трябва да са разочаровани, защото с тази по една точка не си помагат кой знае колко в задачите. А те са: Селта да се добере до топ 6, а столичани да се отдалечат от зоната на изпадащите.

Сблъсъкът на “Колизеума” беше белязан от само три положения общо. През второто полувреме реферът отсъди дузпа за гостите, но я отмени заради засада.

За домакините това се оказа и вторият най-слабо посетен мач, след като места по трибуните заеха само 7363 зрители. Все пак състезателите на Пепе Бордалас се постараха и бяха по-активни. Тимът обаче вече няма победа от девет мача насам, като шест от тях бяха загубени.

Донякъде футболистите на Селта пък имат оправдание за неубедителното си представяне, тъй като в четвъртък вечер играха срещу Цървена звезда (1:1) в Белград в Лига Европа.