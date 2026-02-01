Популярни
Матю ван дер Пул спечели за осми път световната титла в колокроса

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 140
  • 0
Нидерландецът Матю ван дер Пул доказа за пореден път, че е най-великият състезател в историята на колокроса, след като стана световен шампион за рекордния осми път. Пред родна публика в Хълст, Нидерландия звездата на тима на Алпецин-Премиър Тех не остави никакво съмнение в превъзходството си над своите колеги и спечели убедително първото място. Той взе златото с аванс от 35 секунди пред сънародника си Тибор дел Гросо, а с бронза се окичи белгиецът Тибо Нис.

"Това е нещо специално. Когато започнах да се занимавам с колоездене, мечтата ми бе да стана световен шампион веднъж. Сега съм човекът с най-много световни титли. Невероятно е", каза Ван дер Пул след финала.

Белгиецът Ваут ван Арт, който бе сочен за негов основен конкурент, се отказа от участие в шампионата заради контузия.

С осмата си титла Ван дер Пул изпревари белгиеца Ерик дьо Валминш, който е със седем.

Снимки: Imago

