Ша'Кари Ричардсън наруши мълчанието си след ареста във Флорида

  • 1 фев 2026 | 20:02
  • 1801
  • 1
Ша'Кари Ричардсън наруши мълчанието си след ареста във Флорида

Американската спринтьорка Ша'Кари Ричардсън наруши мълчанието си след неотдавнашния си арест във Флорида, като сподели кратко съобщение с феновете си, докато продължава своята подготовка. Ричардсън направи първия си коментар след задържането си на 29 януари 2026 г. в Ориндж Каунти, Флорида, за опасно превишена скорост.

Според властите тя е шофирала със 104 мили в час (около 167 км/ч) в зона с ограничение от 65 мили в час (105 км/ч), като същевременно е карала опасно близо до други автомобили и е криволичила между тях.

Световната шампионка на 100 метра от 2023 г. е била задържана в затвора на Ориндж Каунти и освободена след плащане на гаранция в размер на 500 долара.

В кадри от бодикамерата на полицая се вижда как 25-годишната олимпийска златна медалистка се извинява и умолява служителя на реда да избегне влизане в затвора.

Сребърната олимпийска медалистка на 100 метра сподели публикация в своите истории в Инстаграм, с която информира феновете си, че не е пропуснала тренировка въпреки инцидента по-рано.

Кралицата на американския спринт придружи видеото с надпис, разкриващ, че е доволна от заниманието си.

"Страхотен ден на тренировка!“, написа тя.

Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост
Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост

На 27 юли 2025 г. Ричардсън беше арестувана на международното летище Сиатъл-Такома след физическа саморазправа с приятеля си спринтьора Крисчън Колман.

Записи от охранителни камери показват как 25-годишната атлетка блъска Колман в колона и дърпа раницата му по време на разгорещен спор на контролно-пропускателен пункт на летищната сигурност.

В доклада се посочва също, че тя е хвърлила чифт слушалки по него, докато той се е опитвал да се отдалечи от ситуацията.

Вследствие на това тя е задържана в поправителния дом "Саут“ във Вашингтон по обвинение в домашно насилие от четвърта степен.

Въпреки ареста Колман отказва да сътрудничи на разследването и заявява, че не желае да бъде считан за жертва.

Ша'Кари Ричардсън е освободена на следващия ден, след като прекарва над 18 часа в ареста, а по-късно отправя публично извинение към Крисчън Колман в социалните мрежи.

Макар обвиненията в крайна сметка да са свалени, инцидентът я принуждава за кратко да се оттегли от няколко състезания на първенството на САЩ.

