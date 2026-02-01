Изабел Бофи стана втората най-бърза британка в историята на 800 метра

Британската лекоатлетка Изабел Бофи постигна изключителен резултат на 800 метра по време на турнира BU Terrier Classic в Бостън, САЩ. Тя записа време от 1:57.43, подобрявайки личното си постижение с почти две секунди.

Бофи, която има европейски титли на 800 метра при девойките под 18, 20 и 23 години, вече се нарежда на осмо място във вечната световна ранглиста в зала. На шеста позиция е олимпийската шампионка от 2024 г. Кийли Ходжкинсън, която държи националния рекорд на Великобритания в зала с 1:57.18.

По време на бягането Бофи премина през 600-метровата отсечка непосредствено зад шампионката на САЩ Ройзин Уилис с време 1:27.89. В последната обиколка обаче британката направи впечатляващ финален спринт от 29.54 секунди, за да си осигури победата. Уилис също записа силен резултат, поставяйки нов национален рекорд на САЩ с 1:57.97.

Това е първият път, в който 25-годишната Бофи слиза под границата от две минути в зала. Тя подобри значително и най-доброто си постижение на открито, което беше 1:59.30, поставено в Мадрид през 2023 г.

На същия турнир нейната сънародничка Кейти Сноудън също постигна победа, спечелвайки бягането на 3000 метра с време 8:39.89.

Снимки: Gettyimages