Етиопецът Нибрет Мелак триумфира на маратона в Дубай

  • 1 фев 2026 | 19:45
  • 300
  • 0
Маратонът в Дубай отново стана сцена на двойна етиопска победа, след като Нибрет Мелак зае първото място в категорията при мъжете, а Анчиналу Десие финишира първа в състезанието при жените. В 25-ото издание на надпреварата етиопски бегачи спечелиха и двете категории за четвърта поредна година.

Мелак завърши състезанието със зашеметяващото време от 2:04:00, подобрявайки постижението на миналогодишния победител с цели 50 секунди.

Десие спечели в категорията на жените с време 2:18:31. С този резултат 23-годишната атлетка подобри личния си рекорд с почти четири минути.

При мъжете Ясин Хаджи зае второто място, докато Джон Хакизимана от Руанда се нареди трети. Той беше и единственият не-етиопски бегач, който завърши в топ десет и в двете категории – при мъжете и жените.

Мулие Декебо финишира само 12 секунди след победителката при жените Десие, а Фанту Ворку завърши състезанието на трета позиция.

Тазгодишният маратон в Дубай завърши с драматичен финал на парадния плац на Дубайската полицейска академия, където бегачите пресякоха финалната линия пред препълнени трибуни, докато феновете бурно аплодираха водещите атлети.

