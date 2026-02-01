Рослехт и Суч триумфираха на турнира по многобой в Талин

Естонецът Расмус Рослехт се доближи до най-доброто си постижение в първия си седмобой за сезона на закрито, печелейки турнира по многобой в Талин през уикенда (31 януари - 1 февруари).

23-годишният представител на домакините демонстрира постоянство в отделните дисциплини и събра общо 6045 точки. Този резултат е само със 17 точки по-малко от постижението му, с което зае седмо място на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г.

При жените в петобоя победата грабна Сабина Суч от Унгария. Сребърната медалистка от Световните университетски игри събра 4494 точки в петте дисциплини, изпреварвайки опитната италианка Свева Геревини с 55 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages