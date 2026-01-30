Популярни
  3. Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост

Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост

  • 30 яну 2026 | 10:29
  • 390
  • 0
Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост

Олимпийската шампионка по лека атлетика Ша'Кари Ричардсън беше арестувана и обвинена в шофиране с превишена скорост във Флорида, съобщава органите на реда в САЩ, цитирани от агенция АП.

Ричардсън беше арестувана за шофиране със 167 км/ч по магистрала точно извън Орландо. Говорител на шерифския отдел на окръг Ориндж заяви, че тя е шофирала опасно и е пресичала лентите за движение, за да изпревари други шофьори.

25-годишната спринтьорка е една от най-бързите жени на всички времена, спечелила сребърен медал на 100 метра на Летните олимпийски игри в Париж през 2024 година и златен медал с щафетата 4x100 същата година.

Олимпийските медали на Ша'Кари Ричардсън дойдоха след дисквалификация за Олимпиадата в Токио, когато американката даде положителна проба за вещества, съдържащи се в марихуаната.

Миналата година Ричардсън се извини публично на приятеля си Крисчън Колман, след като беше арестувана за домашно насилие - нападение над Колман на международното летище Сиатъл-Такома през юли.

