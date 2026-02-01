Бонин триумфира с 4.70 м, Брадфорд отказа Коле в Каен

Действащата световна шампионка в зала Мари-Жули Бонин демонстрира състезателен дух, за да грабне победата с успешен трети опит на 4.70 метра на турнира Perch'Xtrem в Каен. Състезанието е част от Световния атлетически тур в зала, категория "сребро“.

Бонин поведе надпреварата, след като преодоля 4.40 м, 4.50 м и 4.60 м от първи опит. Това ѝ осигури предимство пред новозеландките Имоджен Айрис и Оливия Мактагарт, както и пред бразилката Жулиана де Менис Кампос, които имаха повече фалове.

Състезанието придоби драматичен обрат, когато Айрис, която се нуждаеше от три опита на 4.50 м, за да остане в борбата, изненадващо поведе. Тя успя да преодолее 4.70 м от третия си опит, постигайки нов личен рекорд.

Преднината ѝ обаче се оказа кратка. Бонин, която имаше един оставащ опит на същата височина, отговори подобаващо и също преодоля 4.70 м от третия си опит, с което си върна лидерската позиция заради по-малкото натрупани грешки.

Въпреки това, ентусиазираната публика в "Пале де Спорт“ не успя да се наслади на финална развръзка. Айрис, която вече имаше десет скока зад гърба си, се оттегли от състезанието след успешния си опит на 4.70 м.

Това остави сцената изцяло за Бонин, която атакува нов национален рекорд на Франция от 4.76 м. В момента тя дели върховото постижение с Нинон Гийон-Ромарен (4.75 м). Височината обаче се оказа твърде голямо предизвикателство за 24-годишната атлетка в този ранен етап от сезона в зала.

Бонин бе изненадващата победителка на Световното първенство в зала в Нандзин миналия март, но започва новия сезон в обещаваща форма. Тя записа две поредни победи, след като откри кампанията си миналата събота с успех в родния си град Бордо с резултат 4.57 м.

Французинът Тибо Коле бе лишен от домакински триумф в овчарския скок при мъжете от американеца Закари Брадфорд в самия край на състезанието.

Коле поведе убедително с успешен първи опит на 5.84 м, изпреварвайки американския дует Брадфорд и националния рекордьор Кей Си Лайтфут, които преодоляха височината от втори опит. Сънародникът на Коле Батист Тиери също продължи участието си, справяйки се с летвата от третия си опит.

След един неуспешен опит на 5.90 м Коле се оттегли от състезанието като предпазна мярка заради травма в подколянното сухожилие и трябваше да догледа остатъка от надпреварата отстрани.

Лайтфут и Тиери не успяха да преодолеят следващата височина, но Брадфорд изтръгна победата от ръцете на Коле с драматичен последен опит на 5.90 м. С този скок, само на сантиметър от личния си рекорд, той разреши патовата ситуация. След това американецът направи три опита на 6.02 м за рекорд на турнира, което щеше да го присъедини към престижния "Клуб 6 метра“.

Олимпийският сребърен медалист и съевропейски шампион в зала Емануил Каралис от Гърция, който държи най-доброто постижение в света за сезона (5.93 м), се оттегли от участие в последния момент.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages