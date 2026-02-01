Алекс Петков с червен картон срещу Панатинайкос

Българският национал Алекс Петков получи червен картон при загубата на своя Кифисия с 0:3 от Панатинайкос като гост в среща от 19-ия кръг на гръцкия шампионат. Защитникът беше отстранен в 63-тата за втори жълт картон. По това време тимът на българина изоставаше в резултата със само 0:1 и се представяше добре, но след това рухна.

Петков не беше титуляр, но се появи като смяна още в 11-тата минута вместо свой контузен съотборник. В 35-ата той за първи път беше предупреден официално, а в 63-тата направи второ нарушение за картон и беше изгонен. За него това беше 12-ти мач за тима, а това са и първите му картони с екипа на отбора.

Бившият играч на Кифисия Андрюс Тете реализира първия гол в 21-вата с изстрел през краката на Алекс Петков, а другите попадения за отбора на Рафа Бенитес дойдоха в края, като бяха вкарани от резервите Карол Швидерски (82’) и Висенте Таборда (84’).

🇦🇷🇬🇷 PRIMERA ASISTENCIA de Santino Andino en su DEBUT OFICIAL con Panathinaikos



🌟 El extremo de 20 años fue TITULAR y asistió a los 21' en el 3-0 vs. AE Kifisia FC pic.twitter.com/EtOJuzK3Ja — Historias de Inferiores (@HisDeInferiores) February 1, 2026

След този резултат Кифисия остава с 19 точки, а ПАО е с десет повече, но е далеч от водещите отбори.