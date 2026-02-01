Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Испанка сложи край на участието на Вики Томова в Румъния

Испанка сложи край на участието на Вики Томова в Румъния

  • 1 фев 2026 | 19:57
  • 285
  • 0


Първата ракета на България при жените Виктория Томова загуби на старта на турнира в зала в румънския град Клуж-Напока от серията WТА 250. В среща от първия кръг Томова отстъпи с 2:6, 5:7 пред испанката Сара Сорибес Тормо за близо два часа игра.

Срещата започна с пробив за българката, но това бе единственият положителен момент за нея в първия сет, тъй като Тормо взе следващите четири гейма и без проблем затвори откриващия сет.

Във втория сет пробивите следваха един след друг и изглеждаше, че тайбрекът е много възможен. При 5:5 гейма обаче испанката задържа подаването си, а в следващия гейм тя стигна до две възможности за нов пробив, които бяха с цената и на мачболи и вторият от тях бе реализиран.

За Томова предстои отстъпление в световната ранглиста, тъй като тя не успя да защити точките си от миналата година, когато игра в четвъртфиналите на турнира. В момента българката е на 128-мо място в ранглистата за жени.

Снимки: Imago

