Матей Казийски с 15 точки, Халкбанк с 13-а победа

Бившият национал Матей Казийски и неговият отбор Халкбанк (Анкара) записаха 13-а победа в турската Ефелер лига.

Халкбанк записа категорична домакинска победа над Алтекма в закриващия двубой от 16-ия кръг на SMS Grup Efeler Ligi. В зала „Зираат Банккарт“ тимът от Анкара се наложи с 3:0 (25:23, 25:20, 25:21).

С този успех Халкбанк записа 13-а победа в първенството, събра 37 точки и запази второто място във временното класиране.

Матей Казийски заби 15 точки (2 аса, 2 блока, 52% ефективност в атака, 31% перфектно и 69% позитивно посрещане - +13).

Цветан Соколов не се появи в игра за Халкбанк.

Марек Шотола стана най-резултатен за тима воден от Радостин Стойчев със 17 точки (1 ас, 1 блок).

За Алтекма най-резултатен стана Ибрахим Луани с 15 точки, а Джафер Къркът добави още 14 точки.