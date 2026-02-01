Популярни
Джудистите ни с две титли и бронз във втория ден на Еврокупата в София

  • 1 фев 2026 | 18:27
Джудистите ни завършиха  две титли и бронз във втория ден на Европейската открита купа в София.

Злато спечелиха Габриела Димитрова, която на финала победи Лей Метро (Франция) в кат. до 52 кг, както и Борис Георгиев, който преодоля Даниел Любимовски (САЩ) при 100-килограмовите.

С бронз се окичи Мариян Палев (90) след успех над Томас Шарфетер (Австрия).

На крачка от подиума днес останаха Христо Вълков (81) и Антон Димитров (90), които останаха пети.

Ден по-рано Виктор Скерлев (73) стана първи, Боян Йотов (66) взе сребро, а бронз спечелиха Йоана Манова (66) и Ирина Железарска (над 78 кг).

В турнира участие взеха 385 състезатели от 39 държави.

Снимка: БФ Джудо, Start-Photo.bg

