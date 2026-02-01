"Масару" срази конкуренцията в Държавното първенство по кикбокс

Навръх 15-ия си рожден ден спортен клуб "Масару" прегази конкуренцията на Държавното първенство по кикбокс в стиловете пойнт файтинг и фул контакт в град Козлодуй от 30 януари до 1 февруари.

Състезанието беше с рекорден брой участници - цели 372-ма. Състезателите на клуба завоюваха 19 златни, 8 сребърни, 3 бронзови медала и спечелиха 19 от 21 финала.

С тези успехи клуба спечели първо място в стил пойнт файтинг, също така и първо място в комплексното класиране на първенството.

Втори на турнира останаха клуб "Боил" от Варна, които станаха лидери в стил фул контакт.