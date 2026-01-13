Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Банско
  3. Румен Сандев с първа тренировка за ФК Банско

Румен Сандев с първа тренировка за ФК Банско

  • 13 яну 2026 | 10:01
  • 269
  • 0
Румен Сандев направи първа тренировка с ФК Банско. Роденият на 19 ноември 1988 година опитен боец премина при „козлите“, след като преди това имаше намерение да прекрати активната си състезателна кариера.

За последно той бе част от втородивизионния Вихрен (Сандански). 37-годишният защитник има огромен опит с над 300 мача в професионалния футбол у нас.

Започва кариерата си в Малеш Микрево, а след това преминава през Вихрен и Пирин, за който играе 6 години (2012-2018).

Следват престои в Арда, Септември (София), Струмска слава, Марек, отново завръщане в Струмска слава през 2024 година, за да премине през януари 2025-та във Вихрен и да помогне за спечелването на промоция във Втора лига през миналия сезон.

