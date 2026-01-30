Популярни
Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  30 яну 2026
  • 482
  • 1

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на церемонията, организирана от Асоциацията на съдиите по футбол, на която бяха отличени най-добрите рефери за 2025 година. Той сподели, че откакто е застанал начело на футболната ни централа, имиджът на родното съдийство е започнал да се чисти.

"Откакто съм станал президент, целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитет се гради цял живот и се губи за минута. Пожелавам ви да бъдете на това ниво, на което всички да казват, че българското съдийство се е променило. Имиджът започва да се чисти", каза Георги Иванов.

Снимки: Борислав Цветанов

