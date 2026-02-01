Популярни
Шиникова допусна загуба на финала на турнир в Египет

  1 фев 2026 | 13:26
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова стана вицешампионка на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Първата поставена българка допусна обрат и претърпя поражение на финала от третата в схемата Юфей Жън (Китай) със 7:6(2), 5:7, 0:6. Срещата продължи два часа и 50 минути.

Шиникова навакса три пъти пробив пасив в първия сет, който бе решен след тайбрек. В него тя спечели седем поредни точки от 0:2 до 7:2, за да вземе аванс. Националката изостана с 1:5 във втората част, спаси пет сетбола при този резултат и успя да изравни за 5:5. След това обаче тя загуби следващите осем гейма, а с това и срещата.

Българката има 27 титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях са от турнири в Шарм ел Шейх през миналата година.

