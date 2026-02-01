Илиян Радулов стана вицешампион на турнир в Анталия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов стана вицешампион на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин отстъпи на финала пред номер 7 в схемата Стефан Попович (Сърбия) с 6:7(1), 2:6 след час и 41 минути игра.

Радулов започна силно и поведе с 5:2 в първия сет, но при 5:3 пропусна три сетбола на собствен сервис и позволи изравняване за 5:5. В тайбрека българинът изостана с 0:4 точки и го загуби с 1:7. Във втората част той допусна ранен пробив и пасив от 0:3, който се оказа решаващо за крайния изход на мача.

Преди финала Радулов постигна четири поредни победи на турнира в Анталия.

Турнирът бележи завръщането на Радулов на корта, след като се възстановяваше от контузия. Това беше първото му участие в турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от юни миналата година. Тогава той достигна до полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).

През следващата седмица Радулов ще бъде част от националния отбор на България за домакинството срещу Белгия в турнира за Купа „Дейвис“.