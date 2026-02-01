Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Играч на Спартак (Варна) мечтае отново за националния отбор

  1 фев 2026
Спартак (Варна) направи голям удар през зимния трансферен пазар, уреждайки в редиците си талантливия бранител Димо Кръстев от италианския Сиракуза. Защитникът, който на 10 февруари ще навърши 23 години, преди време лекуваше тежка контузия, а сега пред него стои задачата да рестартира своята кариера.

Една от поставените цели е отново да облече екипа на националния отбор. За "трикольорите" има 3 мача, като дебютира в приятелска среща срещу Кипър на 22 ноември 2022 година, спечелена от България с 2:0. След последната контрола на варненци срещу Миньор (Перник) младият играч отправи предизвикателство към себе си:

"Малко преди Коледа Алекс Илиев и Пламен Гетов се свързаха с мен и бяха много настоятелни да дойда във Варна и Спартак. Имах и разговор с треньора Гьоко Хаджиевски. Седем години изкарах в Италия, а последната  година и половина бях извън терените заради контузия. Но това вече е минало, основната ми задача през пролетта е да рестартирам кариера си, да помогна на Спартак да запази място в елита.

Момчетата ме приеха, вписах се в изградения колектив. Надявам се с добри игри националният селекционер Александър Димитров да ме забележи и отново да облека фланелката на националния отбор", заяви Димо Кръстев.

Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto

