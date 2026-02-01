Хюстън пречупи Далас в НБА

Амен Томпсън отбеляза 21 точки, Джабари Смит-младши добави 19, а Алперен Шенгюн направи дабъл-дабъл за успеха на Хюстън Рокетс над гостуващия Далас Маверикс със 111:107 в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

И петимата титуляри записаха двуцифрен брой точки за Рокетс. Това колективно усилие беше ключово в края на мача, след като Далас изравни резултата след кош на Наджи Маршал 47 секунди преди края.

Шенгюн (14 точки, 14 борби) наниза под коша 28,6 секунди преди края, като Хюстън си върна преднината от 109:107. След като новобранецът на Маверикс Купър Флаг пропусна, Кевин Дюрант намери Тари Ийсън (17 точки, 7 борби) за забивка, за да фиксира резултата 14,4 секунди преди сирената.

Флаг (34 точки, 12 борби, 5 асистенции) продължи силната си игра след рекордните 49 точки в предишния мач срещу Шарлът. Той и Брандън Уилямс (13 точки) общо вкараха 22 през първата четвърт, преди Уилямс да напусне играта през втората зараду контузия на крака и да не се завърне на игрището.

Брандън Милър комбинира силен старт и ключово нападение в края на мача, завършвайки с 26 точки, а Шарлът победи гостуващия Сан Антонио със 11:106 за шести пореден успех.

Колин Секстън добави 21 от пейката, ЛаМело Бол 16, Майлс Бриджис 14, а Хорнетс, които задържаха резултата, след като поведоха с 20 точки през третата четвърт.

Дилън Харпър беше водещ сред седемте реализатора на Сан Антонио с двуцифрен актив 20 от пейката. Стефон Касъл и Виктор Уембаняма завършиха с по 16.

Джоел Ембийд се отличи с 40 точки и 11 борби, а домакините от Филаделфия се справиха с Ню Орлиънс със 124:114.

Кели Убре-младши добави 19 точки и 10 борби, докато Тайрис Макси отбеляза 18.

Садик Бей вкара 34 точки, Трей Мърфи III - 19, Джеремая Фиърс - 12 за Пеликанс, които загубиха два от последните си три мача.

Андрю Нембхард беше най-полезен с 26 точки и 10 асистенции, Паскал Сиакам добави 25 точки, а Индиана надигра Атланта в Индианаполис със 129:124.

Джейлън Джонсън записа осмия си трипъл-дабъл за сезона за Хоукс - 33 точки, 12 борби и 10 асистенции.

Антъни Едуардс отбеляза 33 точки, а Наз Рийд добави 20, включително шест тройки, за да поведат гостуващия Минесота до победа над Мемфис със 131:114.

Джулиъс Рандъл добави 27 точки, 7 борби и 7 асистенции, а Джейдън Макданиелс допринесе с 20 точки за Тимбърулвс, които спечелиха четвърти пореден мач и водеха с двуцифрен аванс през всички минути, с изключение на първите две от втората част.

Гризлис, които загубиха шестия си пореден двубой, бяха без водещите реализатори Джа Морант и Джарен Джаксън-младши. Мемфис беше воден от гарда Тай Джером, който направи дебют за сезона, след като пропусна първите 46 мача заради разтежение на десния прасец, и завърши с 20 точки и 6 асистенции за 20 минути.

Айо Досунму се отличи 29 точки, което е най-добрият му резултат за сезона, добави 9 асистенции и 8 борби, за да помогне на гостуващия отбор на Чикаго да стигне до победа над Маями със 125:118.