Джарел Милър загуби перуката си, но спечели двубоя

  • 1 фев 2026 | 10:24
  • 455
  • 0
Джарел Милър придоби още по-голяма популярност по време на оглавената от Теофимо Лопес и Шакур Стивънсън галавечер в "Медисън Скуеър Гардън", но причината не бяха боксовите му умения.

Боксьорът в тежка категория излезе на ринга срещу Кингсли Ибех в първия си двубой след равенството срещу Анди Руис-младши през 2024 г. В средата на мача ударите на Ибех успяха да свалят перуката от главата му. След края на рунда Милър отиде в своя ъгъл и взе решението да хвърли перуката към публиката.

Феновете в MSG изпаднаха в еуфория, а сцената бързо се разпространи в интернет. В крайна сметка президентът на WBC, Маурисио Сюлейман, намери перуката сред зрителите.

Срещата между Милър и Ибех откри подгряващата част на платеното събитие по DAZN. В крайна сметка падането на перуката от главата на Милър се оказа най-вълнуващият момент в целия 10-рундов двубой. Двамата боксьори в тежка категория изиграха целия двубой, като Милър бе обявен за победител след разделено съдийско решение.

