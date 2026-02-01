Лазар Тодев нокаутира и пенсионира бивш боец на UFC

Лазар Тодев победи втори пореден боец с опит в UFC. Той нокаутира американеца Джош Парижиън на галавечерта Oktagon 83 в Щутгарт. Срещата приключи във втория рунд.

30-годишният боец от Хасково започна двубоят агресивно. Парижън беше много по-бавен в страйкинг размените. Българинът започна да добавя много по-мощни комбинации, които нараняваха съперника. Тодев спечели убедително първата част в картите на тримата съдии, макар да получи няколко удара в последните секунди.

Американецът тръгна напред в началото на втората част. Хасковлията го издебна след опит на Парижиън за спининг бек-кик и го събори елегантно на земята. Той работеше ефективно с граунд енд паунд от халф гард. Много по-тежкият Парижиън на няколко пъти опита да се изправи, но понасяше тежко поражение. Тодев комбинираше тежки удари с юмруци и лакти със зверски колена в тялото.

Малко преди края на втория рунд реферът спря срещата. Лицето на Парижиън (16 победи, 12 с нокаут, 2 със събмишън и 9 загуби) изглеждаше брутално наранено. След края на срещата американецът остави ръкавиците в центъра на клетката и обяви, че се отказва, съобщават още от "Спортната Джунгла".

За Това беше 13-а победа (9 с нокаут, 1 със събмишън) срещу 7 загуби за българина. В предишния си двубой той се справи с друг бивш боец от UFC – Луис Енрике Барбоса.