Шакур Стивънсън изнесе лекция на Теофимо Лопес

Шакур Стивънсън чакаше тази възможност дълго време, но в крайна сметка техническото му превъзходство над Теофимо Лопес беше толкова голямо, че интрига липсваше.

В събота вечер Стивънсън направи така, че всичко да изглежда лесно, доминирайки над Теофимо Лопес-младши в продължение на 12 рунда в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. С тази победа той спечели титлата на WBO в лека полусредна категория и стана шампион в четвърта различна дивизия. Съдийските карти бяха единодушни – 119-109 в полза на 28-годишния боксьор от Нюарк, Ню Джърси. С баланс от 25-0 (11 с нокаут), Стивънсън най-накрая постигна знаковата победа в своята деветгодишна професионална кариера.

За родения в Бруклин Лопес, чиято статистика вече е 22-2 (13 с нокаут), това бе първа загуба след изненадващото поражение със съдийско решение от Джордж Камбосос-младши през 2021 г. Тя прекъсна серията му от шест поредни победи. Вместо класически сблъсък между техничен боксьор и удряч, мачът приличаше повече на двубоя между Пърнел Уитакър и Азума Нелсън – техничен майстор с обратен гард, който използваше точен десен прав, за да неутрализира по-експлозивен, но по-малко координиран съперник.

„Чувствах се добре, просто го разглобих. Направих това, което трябваше“, заяви Стивънсън, който преди това е печелил световни титли в категориите перо и лека, и все още държи титлата на WBC в лека категория.

„Това е изкуството на бокса: да удряш и да не те удрят, да разглобяваш противниците си. Мога да победя всеки от тези момчета, просто трябва да се концентрирам. Казах ви, че съм най-добрият боец в света, и държа на думите си.“

Лопес не направи почти никакви корекции по време на целия мач. Баща му и треньор, Теофимо Лопес-старши, отчаяно се опитваше да вдъхне енергия на сина си, но не предложи никакви конкретни технически инструкции. За разлика от него, Стивънсън получаваше детайлни, но кратки наставления за тактически промени след всеки рунд от своя треньор и дядо, Уали Моузес.

Проблемите на Лопес се задълбочиха в шестия рунд, когато над лявото му око се отвори аркада, превръщайки се в още по-голяма мишена за десния прав на Стивънсън. В седмия рунд Стивънсън продължи да се възползва от липсата на координация на Лопес, пласирайки леви контриращи прави, докато съперникът му изглеждаше напълно изгубен в опитите си да го докосне. Лопес постигна първия си частичен успех в осмия рунд, когато беше по-активен от Стивънсън и нанесе тежки удари в тялото. Това обаче се оказа единственият рунд, който той спечели.

Стивънсън отново вдигна оборотите в деветия рунд, като пласира тежко дясно кроше, докато Лопес се опитваше да нанесе удар. В десетия рунд кръвта от аркадата на Лопес започна да тече по-силно, тъй като десният прав на Стивънсън все по-често попадаше върху веждата му. Доминацията на Стивънсън се засили в единадесетия рунд, където той започна да нанася повече леви контри, които доведоха до нов оток, този път над дясното око на Лопес. В дванадесетия рунд Стивънсън продължи да диктува темпото, без да дава на Лопес и миг надежда, че може да се върне в мача. След двубоя Лопес призна, че не е намерил отговор на пъзела, наречен Стивънсън.

„Мога да кажа много неща, но те пак ще бъдат грешните“, отговори Лопес на въпроса какво се е объркало в мача.