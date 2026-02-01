Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Двубоят Леванте – Атлетико Мадрид бе белязан от ситуация, която принуди както Луис Кастро, така и Диего Симеоне да направят принудителни смени. Силен сблъсък с глави между Александър Сьорлот и Матиас Морено наложи и двамата футболисти да напуснат терена – норвежецът на носилка, а аржентинецът с кървяща рана. Нападателят, както показаха кадрите на ElDesmarque, дори бе откаран в болница.

🚨 ¡Sorloth, camino del hospital!



El delantero noruego sufrió un fuerte choque de cabeza con Matías Moreno durante el Levante-Atlético.



🔗 https://t.co/0OdWytDxKO 🔗 pic.twitter.com/dXGg2eaYCc — ElDesmarque (@eldesmarque) January 31, 2026

В 23-тата минута на срещата при корнер за Леванте Морено се опитваше да заеме позиция срещу Робен Льо Норман, без да види приближаващия се Сьорлот. Скандинавският нападател влезе с пълна сила в борбата за топката и помете южноамериканския защитник, като и двамата паднаха на тревата, докато останалите играчи незабавно сигнализираха на медицинските екипи да се намесят.

😳 Así ha sido el terrible choque entre Sorloth y Matías Moreno que ha provocado la sustitución de ambos.



👉 Se ha activado el protocolo por conmoción cerebral, por lo que ambos equipos cuentan con un cambio adicional.#LALIGAEASPORTS https://t.co/jXkblyvoEv pic.twitter.com/4CqHrmqJTD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2026

На пръв поглед Матиас Морено изглеждаше пострадал по-тежко, след като получи удар с глава от Сьорлот и получи разкъсна рана. В крайна сметка обаче именно футболистът на Атлетико се оказа в по-тежко състояние и бе първият, който напусна терена на носилка, обездвижен от медицинския щаб на мадридчани и очакващ допълнителни изследвания.

Първоначално защитникът на Леванте изглеждаше готов да се върне в играта, след като медицинският екип му постави шапка, за да предпази раната. В крайна сметка обаче Луис Кастро реши да го смени и на негово място влезе Ману Санчес.

На мястото на Сьорлот се появи Хулиан Алварес, който изненадващо започна срещата като резерва на стадион „Сиутат де Валенсия“. Това беше заради отсъствието на Антоан Гризман и Джулиано Симеоне, поради което треньорът не разполага с други нападатели в състава си. Остава да се види дали някой от тези футболисти ще бъде възстановен за гостуването на Бетис този четвъртък в турнира за Купата на краля, докато Леванте разполага с повече време, за да разчита отново на Матиас Морено при визитата на Атлетик Билбао следващата неделя.

Безспорно най-сериозно пострада Александър Сьорлот, съдейки по кадрите от изнасянето му на носилка и снимките, заснети от екипа на ElDesmarque на „Сиутат де Валенсия“. Скандинавецът бе откаран с линейка от комплекса в Ориолс до болница, където ще му бъдат направени допълнителни изследвания, за да се установи точният характер на контузията.

От Атлетико Мадрид потвърдиха случилото се с официално съобщение в социалните мрежи:

Alexander Sørloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas. — Atlético de Madrid (@Atleti) January 31, 2026

„Александър Сьорлот бе заменен вследствие на травма, която му причини сериозна разкъсно-контузна рана. Играчът е транспортиран до болнично заведение за извършване на допълнителни изследвания.“

Снимки: Imago