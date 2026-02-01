Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Леванте
  3. Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

  • 1 фев 2026 | 09:39
  • 191
  • 0
Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Двубоят Леванте – Атлетико Мадрид бе белязан от ситуация, която принуди както Луис Кастро, така и Диего Симеоне да направят принудителни смени. Силен сблъсък с глави между Александър Сьорлот и Матиас Морено наложи и двамата футболисти да напуснат терена – норвежецът на носилка, а аржентинецът с кървяща рана. Нападателят, както показаха кадрите на ElDesmarque, дори бе откаран в болница.

В 23-тата минута на срещата при корнер за Леванте Морено се опитваше да заеме позиция срещу Робен Льо Норман, без да види приближаващия се Сьорлот. Скандинавският нападател влезе с пълна сила в борбата за топката и помете южноамериканския защитник, като и двамата паднаха на тревата, докато останалите играчи незабавно сигнализираха на медицинските екипи да се намесят.

На пръв поглед Матиас Морено изглеждаше пострадал по-тежко, след като получи удар с глава от Сьорлот и получи разкъсна рана. В крайна сметка обаче именно футболистът на Атлетико се оказа в по-тежко състояние и бе първият, който напусна терена на носилка, обездвижен от медицинския щаб на мадридчани и очакващ допълнителни изследвания.

Първоначално защитникът на Леванте изглеждаше готов да се върне в играта, след като медицинският екип му постави шапка, за да предпази раната. В крайна сметка обаче Луис Кастро реши да го смени и на негово място влезе Ману Санчес.

На мястото на Сьорлот се появи Хулиан Алварес, който изненадващо започна срещата като резерва на стадион „Сиутат де Валенсия“. Това беше заради отсъствието на Антоан Гризман и Джулиано Симеоне, поради което треньорът не разполага с други нападатели в състава си. Остава да се види дали някой от тези футболисти ще бъде възстановен за гостуването на Бетис този четвъртък в турнира за Купата на краля, докато Леванте разполага с повече време, за да разчита отново на Матиас Морено при визитата на Атлетик Билбао следващата неделя.

Безспорно най-сериозно пострада Александър Сьорлот, съдейки по кадрите от изнасянето му на носилка и снимките, заснети от екипа на ElDesmarque на „Сиутат де Валенсия“. Скандинавецът бе откаран с линейка от комплекса в Ориолс до болница, където ще му бъдат направени допълнителни изследвания, за да се установи точният характер на контузията.

От Атлетико Мадрид потвърдиха случилото се с официално съобщение в социалните мрежи:

„Александър Сьорлот бе заменен вследствие на травма, която му причини сериозна разкъсно-контузна рана. Играчът е транспортиран до болнично заведение за извършване на допълнителни изследвания.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер не очаква проблеми срещу разклатения Кремонезе

Интер не очаква проблеми срещу разклатения Кремонезе

  • 1 фев 2026 | 07:27
  • 1194
  • 1
Манчестър Юнайтед иска да продължи възхода си срещу Фулъм

Манчестър Юнайтед иска да продължи възхода си срещу Фулъм

  • 1 фев 2026 | 07:00
  • 2434
  • 1
Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 06:35
  • 2426
  • 1
Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

  • 1 фев 2026 | 06:00
  • 5045
  • 3
Конте бесен: Многото мачове убиват играчите и убиват футбола

Конте бесен: Многото мачове убиват играчите и убиват футбола

  • 1 фев 2026 | 05:33
  • 2154
  • 4
Флик: Ямал може да вдигне нивото с още едно стъпало

Флик: Ямал може да вдигне нивото с още едно стъпало

  • 1 фев 2026 | 05:01
  • 2495
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Новак Джокович - Карлос Алкарас

Очаквайте на живо: Новак Джокович - Карлос Алкарас

  • 1 фев 2026 | 08:06
  • 5695
  • 27
Дежа вю в Манчестър Юнайтед

Дежа вю в Манчестър Юнайтед

  • 1 фев 2026 | 09:15
  • 4568
  • 0
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 4512
  • 1
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 27843
  • 26
Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

  • 1 фев 2026 | 06:00
  • 5045
  • 3
Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 06:35
  • 2426
  • 1