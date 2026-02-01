Хамад Миа спечели световната титла по снукър в София!

Хамад Миа победи Уанг Синбо с 5:4 и спечели Световното първенство на World Snooker Federation (WSF) за 2026 г., като си осигури двугодишна тур карта за World Snooker Tour (WST).

Sportal.bg излъчи мачовете от Световното първенство на живо.

32-годишният англичанин триумфира в турнир от 191 състезатели от 36 държави, като спечели титлата още при дебюта си в престижната надпревара. Миа, който изпадна от професионалния тур в края на сезон 2024/25, ще се завърне сред професионалистите от началото на кампания 2026/27, след като записа 10 поредни победи в зала „Маринела“ в София.

Бъдещият шампион загуби едва девет фрейма в девет мача по пътя си към финала, а на полуфиналите разгроми друг бивш професионалист – Стюарт Карингтън с 4:0, реализирайки серии от 70, 60 и 54 точки.

Най-тежкото му изпитание дойде срещу 17-годишния китаец Юханг Уан, който пропусна решаващата розова топка при аванс 3:2, преди Миа да спечели мача в решителен фрейм.

На финала англичанинът се изправи срещу друг тийнейджър от Китай – Уан Синбо, който по-рано беше загубил финала на WSF Junior Championship от Майкъл Ларков, а на полуфиналите стигна до драматична победа над Райън Дейвис на последната черна топка.

Уан показа хладнокръвие в началото на финала и поведе с 2:0, подпомогнат от серия от 62 точки във втория фрейм. Миа обаче отговори подобаващо и изравни резултата на почивката, а след това отново направи 3:3 с брейк от 78 точки в шестия фрейм.

Едва в седмия фрейм бъдещият шампион излезе напред и се доближи на един фрейм от титлата. Уан обаче не се предаде и спечели осмия фрейм, с което за първи път в историята на WSF Championship се стигна до решителен девети фрейм.

В него Миа показа по-здрави нерви и серия от 51 точки се оказа достатъчна за знаменитата победа. След вкарването на печелившата топка англичанинът избухна в вик на облекчение.

„Чувствам се много облекчен”, каза Миа след триумфа. “Изключително щастлив съм, че спечелих и че се завръщам в World Snooker Tour. Това беше целта ми този сезон и я постигнах.

Изпадането от тура беше шамар за реалността. В началото беше трудно да го приема, но продължих напред и с напредването на сезона осъзнах, че трябва да се стегна и да свърша работата. Да си снукър играч не е лесно – сам си – но турнирът беше страхотен… очевидно и защото го спечелих!

Уан е невероятен млад играч. Личи си, че е много талантлив и изключително зрял за възрастта си – но това е типично за Китай. Той със сигурност ще стигне до тура – толкова е добър.

Трябва да се задържа в тура и да се опитам да се изкача в ранглистата. Сега вече имам собствен клуб, което прави нещата малко по-лесни. Говорих с Алфи (Бърдън) и всички в клуба следяха турнира – това е страхотно нещо, което да върна на хората там.“

World Snooker Federation изказва благодарност на Българската федерация по снукър, хотел „Маринела“ в София, както и на всички официални лица и състезатели, които направиха WSF Championships 2026 успешни.