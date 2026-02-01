Тръмп срещу Мърфи е големият финал в Берлин

Световният номер 1 Джъд Тръмп постигна убедителна победа с 6:2 над Али Картър и се класира за финала на Германския Мастърс, където ще се изправи срещу Шон Мърфи.

TRUMP INTO TEMPODROM FINAL



He's won three of the last six German Masters tournaments... is a fourth title on the way!?

За Тръмп това ще бъде петият финал в този турнир. Той вече е печелил титлата рекордните три пъти – през 2020, 2021 и 2024 година. Днес двамата с Мърфи ще се изправят един срещу друг в мач до 10 спечелени фрейма от 15 и 21 часа, като залогът е трофеят „Брандън Паркър“ и първата награда от 100 000 паунда.

Асото в колодата се опитва да сложи край на сушата си без титли, която датира от UK Championship 2024. След като не успя да спечели трофей през 2025 година, той има ранна възможност да поправи това още в началото на 2026-а.

TEMPODROM SEMI-FINAL REVENGE! 👊



1st February 2020: Robertson 6-1 Murphy

31st January 2026: Murphy 6-1 Robertson



1st February 2020: Robertson 6-1 Murphy

31st January 2026: Murphy 6-1 Robertson

This season, it's back-to-back victories over Robertson for Murphy

В последно време Тръмп доминира в сблъсъците с Мърфи, като е спечелил осем от предишните им девет срещи. Все пак Мърфи излезе победител при последния им дуел на British Open този сезон – турнир, който впоследствие Магьосника спечели.

Загубата означава, че Картър не успя да стигне до нов финал в емблематичната зала "Темподром". Капитана триумфира там през 2013 и 2023 година, но този път Тръмп се оказа непреодолимо препятствие.

Мърфи пък разгроми с 6:1 Нийл Робъртсън и достигна своя втори финал в Берлин, като през 2015-а загуби със 7:9 от Марк Селби.

„Али допусна няколко пропуска в началото и в крайна сметка направи твърде много, което ми позволи да го накажа и да го поставя под напрежение. Той винаги се бори и не се отказва до самия край. Направи мача труден при 4:2, но успях да открадна последните два фрейма“, каза 30-кратният победител в ранкинг турнири Тръмп. „Това е невероятна зала и винаги е привилегия да играеш полуфинал или финал тук. Прекрасно е да се представиш добре в такава атмосфера.

🗣️ "Shaun has been brilliant throughout."



The World No. 1 is relishing a blockbuster Tempodrom final against Shaun Murphy!



The World No. 1 is relishing a blockbuster Tempodrom final against Shaun Murphy!

Шон беше брилянтен през целия турнир – спечели много мачове убедително и прави големи серии. Ще трябва да играя така, както досега, а защитната ми игра трябва да е на високо ниво. Очаква се невероятен финал.

Всеки турнир, който си печелил повече от веднъж, ти дава различно усещане, когато се върнеш там. Този е позициониран точно след "Мастърс" и винаги го очаквам с нетърпение. Този турнир вади най-доброто от мен и затова имам толкова добър рекорд тук.“