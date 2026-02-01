Популярни
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 680
  • 0
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

Шампионът в категория перо на UFC Александър Волкановски записа успех с единодушно съдийско решение над Диего Лопес в главния двубой на събитието UFC 325. Австралиецът зарадва родната публика в Сидни с категоричен успех в реванша с Лопес, като тримата съдии край октагона му гласуваха победата с резултати 50-45, 49-46 и 49-46 след пет рунда битка. 

Представителят на домакините контролираше срещата през по-голямата част от времето с по-точен страйкинг и добри боксови комбинации. В повторение на първата среща с Лопес, Волкановски използваше отличен ляв прав и контриращи десни крошета, за да държи бразилеца на дистанция. Лопес имаше своя момент, когато разклати и прати в нокдаун 37-годишния Волкановски в третия рунд, но не успя да използва възможността да приключи срещата. Лопес обаче "гонеше" съперника си през голяма част от времетраенето на двубоя, но така и не успяваше да загради Волкановски и да го притисне на клетката.

В дуела присъстваха и граплинг размени. Във втория рунд Волкановски опита задушаваща техника "гилотина", но без успех и дори допусна Лопес да го контрира и да се добере до доминантна позиция с контрол на гърба. В в един от последните си шансове да обърне хода на двубоя в петия рунд Лопес се “закачи’ на гърба на Волкановски отново, а след това опита и ключ на ръката на земята. И в двата случая обаче шампионът показа отлична защита и дори завърши битката налагайки удари върху Лопес в партер.

Волкановски зарадва родната публика на UFC 325

“Не става по-лесно. Лагерът беше труден, но го избутах. Понякога нещата не вървят, но аз виждам това като предизвикателство. Не исках да разменям удари 25 минути, но си свърших работата и това е добре. Бяхме готови за промените в играта на Лопес. Аз направих своите промени също. Това правят истинските шампиони. Има талантливи момчета, но истински важни са упоритостта, здравата работа и да можеш да се променяш с течението на двубоя, докато си под напрежение. Аз мога тези неща”, заяви Волкановски непосредствено след края на срещата и допълни, че е готов да се изправи срещу когото му предложат от организацията. Той вярва, че това ще бъде победителят от битка Мовсар Евлоев - Лерон Мърфи.

Ето как завършиха останалите срещи от основната карта на UFC 325:

Беноа Сен Дени победи Дан Хукър с ТКО, Рунд 2

Беноа Сен Дени продължи победната си серия
Беноа Сен Дени продължи победната си серия

Маурисио Руфи победи Рафаел Физиев с ТКО, Рунд 2

Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев
Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев

Талисън Тешейра победи Тай Туйваса с единодушно съдийско решение

Куилан Салкилд победи Джейми Малърки със събмишън, Рунд 1

