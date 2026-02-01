Беноа Сен Дени продължи победната си серия

Беноа Сен Дени се прицели във върха на леката категория на UFC, след като постигна впечатляваща победа над Дан Хукър.

Французинът заяви амбициите си за титлата, след като спря новозеландеца в основния подгряващ мач на UFC 325. Победата обаче не дойде лесно. В началото Сен Дени трябваше да понесе серия от тежки удари в тялото, но устоя на натиска и продължи да преследва Хукър из октагона. След като успя да го свали на земята, Сен Дени първоначално опита да приключи мача със събмишън, но след това премина към безмилостен "граунд-енд-паунд" с лакти и юмруци.

„Той контролираше дистанцията много добре“, коментира Сен Дени след мача. „Трябваше да приложа стария си стил – търси и унищожи. С този подход ще стана шампион... дайте ми ш*бания колан.“

„В съзнанието ми са само Макс Холоуей, Чарлз Оливейра, Джъстин Гейджи или Илия Топурия. Арман [Царукян]... ще ти взема ш*баното място, тук съм, за да бъда шампион“, добави развълнувано французинът.

Още в началото на срещата Сен Дени потърси събаряне, но Хукър бързо контрира с опит за гилотина. Това принуди французина да се претърколи и да се изправи, където беше посрещнат с няколко тежки кика в тялото. Въпреки че понесе сериозни удари, Сен Дени не спря да атакува, но Хукър отговаряше на всяко негово действие.

В един момент Сен Дени успя да обърне развоя, като хвана Хукър през тялото и го хвърли на земята. Това му даде възможност да подготви ключ на ръката, но новозеландецът се защити и се изправи отново. Последва нова ожесточена размяна, в която Хукър нанасяше удари в тялото и главата, но французинът отговори с ново събаряне и тежък "граунд-енд-паунд".

В началото на втория рунд Хукър допусна грешка, опитвайки се сам да отбележи събаряне. Сен Дени го контрира и се озова директно в доминантна позиция „маунт“. Оттам той започна да нанася мощни удари с юмруци и лакти, а Хукър беше напълно блокиран под него. Малко по-късно Сен Дени опита задушаваща техника „арм-трайънгъл“ и изглеждаше, че Хукър е на косъм от това да се предаде. Макар и да не успя да завърши събмишъна, французинът продължи да нанася щети, преди да премине към серия от брутални лакти.

Тъй като Хукър не можеше да се измъкне, Сен Дени започна да редува удари с двете си ръце, докато реферът не се намеси, за да го предпази от по-сериозни наранявания.

Това е четвърта поредна победа за Сен Дени, като всичките са постигнати с нокаут или събмишън. С този успех той се утвърждава като сериозен претендент в категория до 70 килограма.