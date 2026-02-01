Шест мача в НБА тази нощ

Днес ще се изиграят шест мача от програмата на НБА. Предстои поредната интересна нощ, като тук ще може да следите развитието на срещите в реално време.

Битките започнаха с двубоя между Шарлът Хорнетс и Сан Антонио Спърс, завършил с поредна изумителна победа на "стършелите" със 111:106.

В 02:00 часа стартира срещата между Индиана Пейсърс и Атланта Хоукс.

С половин час по-късно Филаделфия 76 приема Ню Орлиънс Пеликанс.

Доста повече заряд крие следващият мач в 03:00 часа между старите познайници на Изток - Маями Хийт и Чикаго Булс.

По същото време играят и Мемфис Гризлис срещу Минесота Тимбъруулвс.

Финалният мач за нощта е с начален час 03:30 и в него Хюстън Рокетс приема Далас Маверикс.