Шест мача в НБА тази нощ

Днес ще се изиграят шест мача от програмата на НБА. Предстои поредната интересна нощ, като тук ще може да следите развитието на срещите в реално време.
Битките започнаха с двубоя между Шарлът Хорнетс и Сан Антонио Спърс, завършил с поредна изумителна победа на "стършелите" със 111:106.
В 02:00 часа стартира срещата между Индиана Пейсърс и Атланта Хоукс.
С половин час по-късно Филаделфия 76 приема Ню Орлиънс Пеликанс.
Доста повече заряд крие следващият мач в 03:00 часа между старите познайници на Изток - Маями Хийт и Чикаго Булс.
По същото време играят и Мемфис Гризлис срещу Минесота Тимбъруулвс.
Финалният мач за нощта е с начален час 03:30 и в него Хюстън Рокетс приема Далас Маверикс.