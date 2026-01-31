Тимът на Мъри Стоилов се отърси от шокиращ старт срещу последния и доближи топ 3

Гьозтепе се доближи на три точки от третото място в турската СуперЛига, след като постигна трудна, но очаквана победа с 2:1 над отбора на Карагюмрюк, който се намира на последно място в класирането. И трите попадения паднаха през първата част.

MS | 🟡🔴 Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük 🔴⚫️



⚽ 20' Olaitan

⚽ 45+1' Janderson



⚽ 13' Serginho pic.twitter.com/gZVPbmYIlG — A Spor (@aspor) January 31, 2026

Двубоят започна шокиращо за тима на Станимир Стоилов, който в 13-ата минута изоставаше с 0:1, след като Калайджи изведе много добре Сержиньо, който излезе очи в очи с вратаря на домакините и го преодоля. Гьозтепе обаче реагира подобаващо и още до почивката направи пълен обрат. Жуниор Олайтан изравни в 20-ата, след като след разбъркване след корнер намери топката от ждроб и с много силен удар с десния крак я прати под напречната греда. Жандерсон обърна развоя в полза на Гьозтепе в добавеното време на първата част. Жуан проби отдясно и центрира, топката рикошира в крака на бранител и падна удобно за бразилеца, който с хубаво изпълнение от въздуха я прати в ъгъла за 2:1.

Гостите натиснаха в началото на втората част, но това не даде резултат. Така тимът от Измир записа четвърта победа в последните си пет мача. За Карагюмрюк това е четвърто поредно поражение в първенството.